Депутат Бундестага оценил потери Германии из-за антироссийских санкций

По словам представителя «Альтернативы для Германии» Фронмайера, ФРГ ежемесячно теряет 618 миллионов евро.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Депутат Бундестага от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер оценил потери Германии от санкций, введенных против России, в интервью газете «Известия».

Политик заявил, что каждый месяц из-за рестрикций ФРГ теряет 618 млн евро. Сославшись на информацию Института мировой экономики в Киле, он отметил, что на его страну приходится 40 процентов всех потерь государств Европейского Союза из-за ограничительных мер.

Фронмайер усомнился в результативности санкций Евросоюза и сказал, что всегда выступал против них. По его мнению, ухудшение отношений с РФ противоречит национальным интересам Германии.