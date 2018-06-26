Депутат Бундестага оценил потери Германии из-за антироссийских санкций

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Депутат Бундестага от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер оценил потери Германии от санкций, введенных против России, в интервью газете «Известия».
Политик заявил, что каждый месяц из-за рестрикций ФРГ теряет 618 млн евро. Сославшись на информацию Института мировой экономики в Киле, он отметил, что на его страну приходится 40 процентов всех потерь государств Европейского Союза из-за ограничительных мер.
Фронмайер усомнился в результативности санкций Евросоюза и сказал, что всегда выступал против них. По его мнению, ухудшение отношений с РФ противоречит национальным интересам Германии.
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