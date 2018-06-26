Помпео заявил о необходимости гибкости в отношениях с Россией

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией. Дипломат сказал об этом в интервью The Wall Street Journal, передает РИА Новости.
Руководитель Госдепартамента предложил обратить особое внимание на конфликты США с РФ и Китаем. В связи с этим он констатировал «невероятную» разницу в ценностях, не отменяющую при этом совпадение части из них.
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