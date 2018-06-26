Помпео заявил о необходимости гибкости в отношениях с Россией

Свою задачу госсекретарь увидел в том, чтобы находить вероятные области сотрудничества между странами.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией. Дипломат сказал об этом в интервью The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Руководитель Госдепартамента предложил обратить особое внимание на конфликты США с РФ и Китаем. В связи с этим он констатировал «невероятную» разницу в ценностях, не отменяющую при этом совпадение части из них.

Свою задачу на посту госсекретаря Помпео увидел в том, чтобы находить вероятные области сотрудничества, оберегая при этом свою страну от возможных рисков.