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Татар-информ

26 июня 2018, 09:00

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

«Манеж» Казанского Кремля вводит режим ежедневных бесплатных трансляций ЧМ-2018

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Фото: Ильнар Тухбатов


В защищенном от солнца помещении можно не только поболеть за спортсменов, но и увидеть выставку «В победе столько красоты!».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» прошла акция «Футбольная ночь».

С 16 часов для всех посетителей вход был свободным, проходили викторины и конкурсы, но главное – на большом экране в крытом помещении на мягких подушках и удобных стульях можно было посмотреть прямую трансляцию матча Уругвай – Россия, а затем и Испания – Марокко.

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Если до сегодняшнего дня в «Манеже» транслировались только матчи ЧМ-2018, проходящие на стадионе Kazan-Arena, то после встречи Уругвая и России принято решение транслировать все матчи в рамках рабочего дня выставочного зала (до 20 часов).

«На прошлой неделе мы транслировали только казанские матчи. А когда Россия играет, как не показать?! Так что сегодня первое исключение, и дальше мы планируем, помимо казанских, включать каждый матч, которые будут на этой неделе начинаться в 17 часов. Нам важно, чтобы люди в комфортных условиях, не под солнышком, разместились здесь у нас на подушках», – пояснил начальник отдела выставочного зала «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» Евгений Мартынов.

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Среди зрителей в «Манеже» в этот вечер оказались Виктор Нагорнов с женой и тремя детьми. Они приехали на три дня из Алтайского края. Поездку в Татарстан совместили с визитом к родне. На стадионе Kazan-Arena семья будет смотреть матч Германия – Южная Корея. Встречу команд Уругвая и России гости города сначала планировали смотреть в фан-зоне, но гуляли по Кремлю и с удивлением узнали, что трансляцию можно увидеть на большом экране и в выставочном зале «Манеж».

«Здесь своя маленькая фан-зона: все хорошо, комфортно, кондиционер работает. Там (в фан-зоне у «Чаши» – прим. Т-и) хоть и народа больше, вроде веселее, но и здесь хорошо», – оценил Виктор альтернативную площадку для просмотра трансляций.

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За десять минут до конца первого тайма, когда счет был 2:0, мужчина полагал, что «уж 2:2 должны сделать». «Что-то поверили мы в них последнее время», – сказал он.

А вот болельщик из Польши Михаил Партичны хоть и был на стороне российской команды, ее шансы на победу сразу же оценил гораздо сдержаннее. «Сегодня у России нет шансов – проиграют. Но зато дальше, я думаю, у вашей команды будет складываться лучше», – предположил гость из Варшавы.

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Сам спортсмен, Михаил в России уже четвертый раз. Бывал в том числе и на чемпионате мира по хоккею в Москве в 2011 году и в Санкт-Петербурге. В Казань приехал впервые и, как и гости из Алтайского края, на три дня. Как и они, будет смотреть матч 27 июня.

«В Россию, в Москву, мы приехали ввосьмером. Все мои друзья после нескольких дней в Москве уехали домой. В Казань я приехал один. Это большой, красивый город, и здесь, что удивительно, жарко. Сегодня я просто гулял по Кремлю, и мне повезло, что здесь (в «Манеже» – прим. Т-и) тоже есть зона для трансляций матчей. Тут удобно, спокойно и нежарко. А после Казани я еще поеду в Волгоград и в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

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С 26 июня с 16 часов все посетители Казанского Кремля смогут пройти в выставочный зал «Манеж» бесплатно и посмотреть трансляцию матчей. А также бесплатно познакомиться с выставкой «В победе столько красоты!», где представлены подарки двум Президентам РТ и победные трофеи различных спортивных команд, посвященные им.

Это, например, личный кубок Рустама Минниханова 2003 года за участие в трековых гонках, сувенир и приз от команды – участницы ралли «Шелковый путь» «КАМАЗ-Мастер», два кубка Президента РТ по автогонкам за 1996 и 1998 годы, а также куртка Рустама Минниханова, в которой он играл несколько лет назад в товарищеском матче между ветеранами хоккея Татарстана и Чехии в Казани.

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