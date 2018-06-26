Фарид Мухаметшин обратился к жителям РТ по случаю 80-летия первых выборов в Верховный Совет ТАССР

Верховный Совет стал великолепной кузницей кадров для республики, отметил глава парламента Татарстана.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин обратился к жителям республики по случаю 80-летия со дня избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва.

«Уважаемые татарстанцы! 26 июня 2018 года исполняется 80 лет со дня избрания Верховного Совета Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) первого созыва. Высший орган государственной власти республики начал свою работу в соответствии с Конституцией ТАССР, принятой в 1937 году с опорой на правовые нормы Советской Конституции от 5 декабря 1936 года. Юридическое закрепление единообразной парламентской формы правления имело большое значение для упрочения государственно-правовой основы автономии, усиления ее организационного единства», – говорится в тексте обращения, распространенном пресс-службой парламента РТ.

Фарид Мухаметшин заметил, что выборы в новый орган народного представительства прошли при небывалой активности населения. Были избраны 143 депутата, в том числе 41 рабочий, 52 колхозника, 50 представителей интеллигенции и служащих.

Первым председателем Президиума Верховного Совета ТАССР стал Гали Динмухаметов. В отличие от своих предшественников Верховный Совет получил весьма большие по тем временам полномочия. Депутаты утверждали народнохозяйственные планы и бюджет республики, образовывали и контролировали работу органов государственной власти, управления и правосудия. Относительно самостоятельно решали вопросы, связанные с культурными традициями народов.

«Летопись Верховного Совета ТАССР отражает все реалии исторического процесса в ХХ веке: политические репрессии 30-х годов, лихолетье Великой Отечественной войны, сложнейший период восстановления и подъема разрушенной экономики, масштабные всесоюзные стройки, рост гражданской активности и распад СССР. Все это время народные избранники, имевшие большой моральный авторитет в глазах населения, были в самой гуще событий, своими делами подтверждая известную максиму: общество творит парламент, а парламент творит общество», – отмечается в сообщении.

По мнению главы парламента, Верховный Совет стал хорошей школой жизни, великолепной кузницей кадров для республики. Здесь приобретались политические знания государственного управления, формировалась правовая культура общества. Социальный портрет более чем 2 тыс. 440 депутатов, избранных за все время работы Верховного Совета, был очень разнообразным. Среди депутатов Верховного Совета ТАССР были деятели науки и культуры, военные и министры, рабочие и колхозники, учителя и врачи, директора предприятий и общественные деятели.

«Сегодня, оглядываясь на небольшой хронологически, но очень содержательный путь Верховного Совета ТАССР, хочу особо подчеркнуть важнейшую роль этого института в формировании основ современной государственности Татарстана. За двенадцать созывов на 125 сессиях фактически была заложена крепкая основа для развития ныне действующей модели татарстанского парламентаризма», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«Тем не менее свое реальное воплощение накопленный десятилетиями опыт получил лишь на рубеже 1990-х, когда впервые на альтернативной основе состоялись всенародные выборы депутатов последнего двенадцатого созыва Верховного Совета ТАССР. В те годы на фоне слома политико-идеологической системы небывалое развитие в стране получили общественно-политические и национально-культурные процессы.

Говоря о роли и значении того исторического созыва, следует отдать должное политической зрелости и титанической работе всего депутатского корпуса. На ходу осваивая непростые технологии демократического парламентаризма, фракционной работы, культуры дискуссий и компромисса Верховный Совет ТАССР XII созыва принял многие судьбоносные решения и основополагающие документы, определившие архитектуру современного политического устройства Татарстана», – добавил он.

Подавляющим большинством голосов была одобрена Декларация о государственном суверенитете Татарстана, учрежден институт президентства, утверждена современная Конституция республики. При активном участии депутатов состоялось подписание первого Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госвласти РФ и РТ.

«Дорогие друзья! Поздравляя депутатов татарстанского парламента – народных избранников всех созывов и широкую общественность республики с 80-летием Верховного Совета ТАССР, хочу с особой благодарностью вспомнить первопроходцев регионального законотворчества. Именно они заложили традиции представительного народовластия, следуя которым республиканский законодательный орган обрел высокий авторитет и доверие татарстанцев.

В народе говорят: “Крепкий фундамент – надежный дом”. Более двух десятилетий плодотворной и ответственной работы преемника Верховного Совета ТАССР – Государственного Совета Республики Татарстан – стали периодом дальнейшего развития парламентской демократии, создания качественной правовой среды для поступательного социально-экономического развития республики, сохранения единства и согласия в нашем многонациональном доме, обеспечения достойных условий жизни татарстанцев», – отметил глава парламента республики.

Он пожелал всем «здоровья, оптимизма, бодрости духа и новых достижений во имя и на благо нашей многонациональной Родины».