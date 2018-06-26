Главным батыром Театрального Сабантуя стал артист театра Кариева

Праздник прошел в 11-й раз и собрал артистов и сотрудников из 12 государственных театров республики.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Главным батыром Республиканского Театрального сабантуя, прошедшего 24 июня на майдане Сабантуя Атнинского района, был признан артист театра Кариева, сообщает пресс-служба театра Тинчурина.

Праздник прошел в 11-й раз и собрал артистов и сотрудников из 12 государственных театров республики. Многочисленные зрители пришли поболеть за любимых артистов. Среди них были и гости чемпионата мира по футболу.

Сабантуй традиционно стартовал с парада театральных коллективов. Атнинский государственный театр им. Г. Тукая подготовил театрализованное представление. Далее праздник продолжился традиционными играми: бег в мешках, битье глиняных горшков, перетягивание каната и палки, бег с ложкой во рту и яйцом и др.

Национальная борьба «Курэш» проводилась среди артистов в трех весовых категориях. В этом виде состязаний могли принимать участие только артисты государственных театров.

Главным батыром Сабантуя стал артист Казанского Татарского Государственного театра юного зрителя имени Габдулы Кариева Ильдар Ахмадуллин. Он получил главный приз – автомобиль марки «Лада Веста» от Президента РТ. Второе место занял заслуженный артист РТ Алмаз Фатхуллин (театр Тинчурина) в весовой категории до 80 кг.