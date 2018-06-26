Ученые вырастили миниатюрный мозг неандертальца

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Ученые из США вырастили миниатюрный мозг неандертальца, пишут «Известия».
Для создания мозга, получившего название неандертоида, специалисты из Калифорнийского университета применили технологию редактирования генома. В исследовании активное участие приняли генетики, ранее вырастившие органоиды из стволовых клеток. Ученым удалось ввести ДНК неандертальцев в стволовые клетки и получить новые органоиды.
Выяснилось, что клетки неандертальца отличаются по своей форме от человеческих клеток. При этом ученые пришли к выводу, что неандертальские нейроны по своему развитию напоминают нейроны в мозге детей, больных аутизмом.
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