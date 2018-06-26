Ученые вырастили миниатюрный мозг неандертальца

Специалисты из США «укоренили» стволовые клетки с ДНК неандертальцев и получили необычные органоиды.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Ученые из США вырастили миниатюрный мозг неандертальца, пишут «Известия».

Для создания мозга, получившего название неандертоида, специалисты из Калифорнийского университета применили технологию редактирования генома. В исследовании активное участие приняли генетики, ранее вырастившие органоиды из стволовых клеток. Ученым удалось ввести ДНК неандертальцев в стволовые клетки и получить новые органоиды.

Выяснилось, что клетки неандертальца отличаются по своей форме от человеческих клеток. При этом ученые пришли к выводу, что неандертальские нейроны по своему развитию напоминают нейроны в мозге детей, больных аутизмом.