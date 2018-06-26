Американские ученые разработали компьютер размером с рисовое зернышко

Устройство сможет диагностировать смертельно опасные заболевания.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Американские ученые разработали компьютер, размер которого составляет 0,3 мм. Об этом пишут «Известия».

Созданный при помощи разработчиков компании IBM компьютер стал самым маленьким в мире — его размеры не превышают рисового зернышка.

Квантовый компьютер работает на самом маленьком в мире процессоре. Чип, встроенный в компьютер, способен контролировать и анализировать информацию.

Разработанное устройство сможет проводить диагностику смертельно опасных заболеваний, например, обнаруживать злокачественные новообразования, замерив их температуру.