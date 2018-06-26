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Татар-информ

26 июня 2018, 03:20

Общество

Делегация из Елабуги участвовала в IV фестивале малых туристических городов России

В IV фестивале малых туристических городов России принимали участие 13 городов.

(Елабуга, 26 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабуга приняла участие в IV фестивале малых туристических городов России, который в этом году прошел в Тобольске (Тюменьская область). Елабужскую делегацию возглавила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина.

Фестиваль малых городов России – масштабный событийный проект, в котором участвуют 13 городов. В этом году на мероприятие в Тобольск прибыли также представители иностранных государств – Греции и Болгарии. Трехдневный фестиваль включал в себя творческие, гастрономические представления и мастер-классы от участников из малых городов. Так, мастера Елабуги представили свои необычные сувениры, а коллектив колледжа культуры и искусств подготовил творческие номера. Образовательная сессия была посвящена созданию комфортных и современных общественных пространств в малых исторических городах.

Церемония закрытия фестиваля прошла в сквере Декабристов, где появились новые именные скамьи. Теперь вокруг ротонды стоят скамьи с гербами всех 13 городов – членов Ассоциации малых туристских городов, в том числе и Елабуги. Завершили церемонию высадкой яблони – живого символа фестиваля. В следующем году Фестиваль малых городов пройдет в Липецкой области.
 

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Делегация из Елабуги участвовала в IV фестивале малых туристических городов России

В IV фестивале малых туристических городов России принимали участие 13 городов.

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