Елабужское суворовского училище выпустило 35 человек

Почти все выпускники планируют продолжить учебу в вузах МВД России.

(Елабуга, 26 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году из Елабужского суворовского училища выпустились 35 курсантов, которые приехали учиться в Елабугу из разных регионов России.

Поздравить выпускников и офицерско-преподавательский состав пришли представители руководства Елабуги, Казанского юридического института МВД, ветераны, родители и родственники суворовцев.

Как сообщили в училище, почти все выпускники продолжат учебу в вузах МВД России. Так, семь курсантов намерены поступить в Казанский юридический институт. Также выпускники планируют учиться в учебных заведениях Санкт-Петербурга, Волгограда и Орла.

