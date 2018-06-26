В России создадут сверхавтономную подлодку-робота

Подводный аппарат сможет работать в течение трех месяцев без использования ядерной энергии.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Российские ученые начали разрабатывать подводный аппарат, способный работать автономно в течение трех месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора Фонда перспективных технологий Игоря Денисова.

По его словам, аппарат без всплытия и без использования ядерной энергии сможет проходить подо льдами по Северному морскому пути. Первый демонстратор планируется создать в конце 2019 года. В качестве эксперимента лодка сначала пройдет установленное расстояние на Черном море, на втором этапе робот должен будет проплыть 2 тыс. км. Следующим шагом станут тренировки на Северном морском пути как в реальных, так и экстремальных условиях.

Замена ядерных установок на неядерное оборудование позволит сделать эксплуатацию подводных аппаратов безопаснее и экономнее, подчеркнул Денисов. В данный момент специалисты работают над технологиями изготовления двигателей внешнего сгорания, которые в дальнейшем смогут обеспечить мощности, сравнимые с ядерной энергетикой.