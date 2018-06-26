Делегация Тетюшского района побывала в Иванове на областном Сабантуе

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Делегация Тетюшского района РТ побывала на областном Сабантуе в Ивановской области. Сабантуй здесь проводится с 1994 года, пишет газета «Авангард».
Гостей и участников Сабантуя поприветствовал заместитель Председателя Правительства Ивановской области Евгений Нестеров. Он отметил, что для Ивановской области Сабантуй имеет особое значение. Праздник способствует реализации программ межкультурных коммуникаций, большой вклад в развитие которых вносит Тетюшский район РТ.
Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов зачитал всем собравшимся приветствие Президента РТ Рустама Минниханова, вручил памятные подарки, поблагодарил ивановцев за теплый прием.
В рамках Сабантуя состоялись различные спортивные состязания и национальные конкурсы: перетягивание палки, бег в мешках, состязания на меткость и ловкость. Юные спортсмены, опытные борцы и гости праздника приняли участие в татаро-башкирской борьбе корэш.
Жители Тетюш представили концертную программу, которая вызвала восторг у публики. Многие зрители благодарили артистов за выступление и возможность прикоснуться к истории, культуре татарского народа.
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В рамках Сабантуя состоялись различные спортивные состязания и национальные конкурсы: перетягивание палки, бег в мешках, состязания на меткость.
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