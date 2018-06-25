Скворцова назвала причиной пенсионной реформы омоложение населения

Глава Минздрава заявляет, что человек, который дольше находится «в строю», чаще всего по биологическому возрасту моложе.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Нововведения в пенсионной реформе обусловлены тем, что сегодня люди старшего поколения, которые продолжают рабочую деятельность, по биологическому возрасту являются моложе своих сверстников, которые прекратили свою трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

По ее мнению, трудовая, физическая деятельность положительно влияет на долголетие. Современные исследования ВОЗ показывают, что происходит тотальное омоложение человека с точки зрения его психической активности. Так, в 2003 году человек в возрасте 50 лет показывал такой же когнитивный уровень, что и 58-летний человек показывает в 2013 году.

Омоложение свидетельствует, что поменялись условия жизни населения. Большинство людей начинает вести здоровый образ жизни и отказываться от вредных привычек.

Также Скворцова подчеркнула, что самым главным плюсом в пенсионной реформе является ее «длинный и плавный переход» (до 2034 года).

«Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека», — отмечает глава ведомства.