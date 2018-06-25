«Суперсемейка 2» возглавила прокат в России вторую неделю подряд

За минувшие выходные, с 21 по 24 июня, мультфильм собрал 179,6 млн рублей.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Американская фантастическая анимационная лента «Суперсемейка 2» вторую неделю подряд возглавляет прокат в России, передает ТАСС.

За минувшие выходные, с 21 по 24 июня, мультфильм собрал 179,6 млн рублей. Российская премьера ленты состоялась 14 июня. В основе сюжета – приключения семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью. Режиссером стал Брэд Берд.

Вторая строчка принадлежит криминальной комедии «8 подруг Оушена» с участием голливудских актрис Сандры Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшет и Хелены Бонем Картер. За выходные картины собрала 156,7 млн рублей.

«Мир Юрского периода 2» о приключениях динозавров занял третье место в рейтинге проката. За три недели проката фильм собрал более 1 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что фильм «Мир Юрского периода 2» стартовал хуже первой части.