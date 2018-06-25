Оскар Табарес: Нам нужно улучшать свою игру, теперь каждый матч на турнире может стать последним

Главный тренер сборной Уругвая отметил, что матч против россиян получился для его команды непростым.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победы над сборной России в матче чемпионата мира заявил, что для его команды матч получился сложным.

Табарес подчеркнул, что удовлетворен результатом матча — уругвайцы выиграли со счетом 3:0 и вышли в плей-офф с первого места в группе A. «Мы удовлетворены исходом этого матча, рады результату. Россия не сильно давила на нас, хоть и пыталась это делать. Для нас это был сложный матч — соперник не только играет в хороший футбол, его еще и поддерживают трибуны. Думаю, что мы могли забить еще больше. Хорошо, что удалось не пропустить — команда поняла и реализовала план, разработанный тренерским штабом. То, что Кавани и Суарес забили, очень важно, нападающие должны забивать. Я не говорю, что они должны быть индивидуалистами, но хорошо, что они забивают. Нам нужно улучшать свои действия, ведь теперь каждый матч на турнире может стать последним», — отметил специалист.