В Болгаре завершил работу лагерь для одаренных детей

Лагерь, главной идеей которого является наследие татарского народа, работал с 15 по 25 июня.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Болгаре завершил работу Межрегиональный палаточный лагерь «Болгар – Туган тел», сообщает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.



Лагерь, главной идеей которого является наследие татарского народа, работал с 15 по 25 июня. Участникам был представлен целый спектр образовательной программы. Помимо углубленного изучения татарского языка и татарской культуры, детям предоставлялась возможность попробовать себя в различных направлениях.



Образовательная программа была поделена на три блока: уроки татарского языка, мастерские и встречи, которые включали мастер-классы от корифеев своего дела. Педагоги провели занятия по игре на курае, вокалу, татарским народным танцам, кожевенному делу, театральному мастерству, ораторскому искусству, основам журналистики. Дети также выпускали собственную газету, играли в КВН, участвовали в Сабантуе.



Первая смена межрегионального палаточного лагеря «Болгар – Туган тел» состоялась в 2014 году. С тех пор лагерь объединил более 500 одаренных детей из 11 субъектов России.