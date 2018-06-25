Артем Дзюба: В поражении виноваты все, мы вместе проигрываем и побеждаем

Форвард сборной России после поражения от сборной Уругвая отметил, что его команде немного не повезло.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение команды в матче чемпионата мира против сборной Уругвая. Россияне уступили со счетом 0:3, но вышли в плей-офф со второго места в группе.

По словам Дзюбы, в некоторых моментах хозяевам чемпионата мира не хватило везения. «Уругвай — команда топ-уровня, но с ней можно играть. От этого поражение еще обиднее. Возможно, в двух первых матчах на турнире нам везло, а сегодня везения не хватило. Вернулось, скажем так, в обраточку. Надо постараться вернуть фортуну на нашу сторону. Победить не получилось по многим причинам: первый гол привезли сами себе, потом второй, удаление – и игра для Уругвая уже сделана. Это была хорошая проверка перед следующим матчем против Испании или Португалии. Может, и хорошо, что мы поняли сейчас, что нас ждёт, получили такую пощёчину. Мы были сверхмотивированны, хотели занять первое место в группе. Сейчас есть над чем подумать», — отметил Дзюба.

Футболист также призвал не искать виноватых в этом поражении сборной. «Мы все виноваты — вместе и проигрываем, и побеждаем. Сегодня проиграли все. Спасибо Самаре и всей стране за поддержку. Призываю всех болеть за нас еще более рьяно. А мы разберем ошибки, станем злее. Хочется поскорее выйти на поле и дать серьезный бой сопернику», — добавил форвард.