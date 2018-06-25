Станислав Черчесов: Нельзя начинать матчи так вальяжно

Главный тренер сборной России уверен, что у его игроков хватит сил сделать выводы из поражения от Уругвая.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение российской команды от Уругвая и заявил, что у его подопечных хватит сил сделать выводы из этой неудачи.

Россияне уступили сборной Уругвая со счетом 0:3, доигрывая матч вдесятером после удаления Смольникова. В 1/8 финала подопечные Черчесова в «Лужниках» первого июля сыграют с победителем группы B. «Думаю, ребята не потеряли уверенность в себе после поражения в этом матче – даже вдесятером мы бежали вперед, хотели отыграться, забить хотя бы один (гол – прим. Т-и.), потом второй. Команда у нас психологически крепкая, чтобы "перелопатить" это поражение и сделать выводы. Внутреннее состояние, с которым игроки подходят к матчам, – это индивидуальные особенности. Сегодня нам это удалось не сразу, но по ходу (матча) получилось кое-что поправить. Нельзя начинать матчи так вальяжно», – заявил Черчесов.

Тренер также добавил, что доволен реакцией команды на ход этой игры. «Накануне игры с Уругваем мы разбирали стандарты, но сегодня все три года пропустили со стандартов. В играх против Египта и Саудовской Аравии мы вообще не дали соперникам ничего создать. Нужно говорить объективно: уровень игроков предыдущих соперников был не самым высоким. Сегодня мне понравилось, как команда отреагировала на происходящее – вдесятером мы играли в достаточно интересный футбол. Уругвай нас ничем не удивил. Но мы сами себе придумали сложности. А отыгрываться в таких ситуациях тяжело, особенно вдесятером», – заключил наставник.