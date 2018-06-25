Федор Кудряшов: «Мы допустили индивидуальные ошибки в матче против Уругвая»

Футболист сборной России подвел итог неудачного матча против Уругвая, в котором россияне уступили со счетом 0:3.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник сборной России Федор Кудряшов после поражения от Уругвая в матче чемпионата мира заявил, что российские игроки допустили индивидуальные ошибки, которых нужно избежать в будущем.

По словам Кудряшова, у россиян не было расхлябанности из-за того, что команда вышла в плей-офф за тур до конца группового этапа. «Мы настраивались на этот матч, тренеры говорили нам об этом. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было. Мы допустили грубые индивидуальные ошибки, поэтому получился такой результат. Я старался играть так, как требовал от меня тренерский штаб. О том, насколько это мне удалось, наверное, лучше спросить у них. Стандарты? Думаю, тренерский штаб подскажет нам какие-то нюансы. Но все эти стандарты пришли из-за наших ошибок. В 1/8 финала будем играть с тем, кто выйдет на нас. В будущей игре необходимо убрать ненужные ошибки. Может, это поражение даже подстегнет нас. Фарт „Лужников“? Сейчас нет мыслей об этом. Внутри опустошение из-за того, что мы расстроены результатом», — отметил Кудряшов.

Сборная России в матче группового этапа чемпионата мира проиграла уругвайцам со счетом 0:3 и со второго места в своей группе вышла в плей-офф чемпионата мира. Соперником россиян в 1/8 финала станет победитель группы B, матч пройдет первого июля в «Лужниках».