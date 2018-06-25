Денис Черышев: «Мы проиграли 0:3, но уверенность в своих силах осталась»

Футболист сборной России прокомментировал разгромное поражение от Уругвая в матче чемпионата мира.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной России Денис Черышев после крупного поражения от команды Уругвая в матче чемпионата мира заявил, что уверенность россиян никуда не делась, несмотря на неудачный исход.

Черышев подчеркнул, что у российской команды было несколько опасных моментов, но подвели ошибки в завершении. «Уругвай — сильная команда с высококлассными исполнителями. После пропущенного гола нам было трудно играть, мы не смогли собраться. Команда билась до конца. Моя замена? Я не просил тренера объяснять ее, я уважаю решение тренера. То, что он нам говорит, должно оставаться внутри команды. Мы должны слушать и делать выводы», — отметил Черышев.

Футболист не согласился с тем, что это поражение поставило его команду на место после двух побед на чемпионате мира. «Если слушать всех критиков, то можно вообще закончить с футболом. Мы должны обращать внимание только на слова тренера, выполнять его установки. Да, мы проиграли, но уверенность в своих силах у нас осталась. Дальше, в 1/8 финала, будут непростые команды, и сейчас нет смысла думать, кто для нас будет удобнее», — добавил игрок.

Сборная России уступила в Самаре команде Уругвая со счетом 0:3. Россияне вышли в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года — в 1/8 финала подопечные Черчесова в «Лужниках» сыграют против победителя группы B.