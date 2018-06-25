Денис Черышев: «Мы проиграли 0:3, но уверенность в своих силах осталась»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: rfs.ru
(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной России Денис Черышев после крупного поражения от команды Уругвая в матче чемпионата мира заявил, что уверенность россиян никуда не делась, несмотря на неудачный исход.
Черышев подчеркнул, что у российской команды было несколько опасных моментов, но подвели ошибки в завершении. «Уругвай — сильная команда с высококлассными исполнителями. После пропущенного гола нам было трудно играть, мы не смогли собраться. Команда билась до конца. Моя замена? Я не просил тренера объяснять ее, я уважаю решение тренера. То, что он нам говорит, должно оставаться внутри команды. Мы должны слушать и делать выводы», — отметил Черышев.
Футболист не согласился с тем, что это поражение поставило его команду на место после двух побед на чемпионате мира. «Если слушать всех критиков, то можно вообще закончить с футболом. Мы должны обращать внимание только на слова тренера, выполнять его установки. Да, мы проиграли, но уверенность в своих силах у нас осталась. Дальше, в 1/8 финала, будут непростые команды, и сейчас нет смысла думать, кто для нас будет удобнее», — добавил игрок.
Сборная России уступила в Самаре команде Уругвая со счетом 0:3. Россияне вышли в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года — в 1/8 финала подопечные Черчесова в «Лужниках» сыграют против победителя группы B.
Следующая новость
Форвард сборной России после поражения от сборной Уругвая отметил, что его команде немного не повезло.
Зал представляет собой совместный проект с Музеем социалистического быта.
В 2017 году через Портал госуслуг РТ выпускники 9-х и 11 классов подали более 16 тысяч заявлений о приеме в техникумы и колледжи.
Главный тренер сборной России уверен, что у его игроков хватит сил сделать выводы из поражения от Уругвая.
Пьяный 43-летний мужчина угнал машину с парковки магазина в Приволжском районе города.
Футболист сборной России подвел итог неудачного матча против Уругвая, в котором россияне уступили со счетом 0:3.
Средняя стоимость медалей составляет от на 1,6 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей, цена самой дорогой медали – 13,2 тыс. рублей.
С начала года МФЦ РТ оказали почти 1,5 млн услуг.
Футболист сборной России прокомментировал разгромное поражение от Уругвая в матче чемпионата мира.
Молодой человек обманом проник на территорию машинно-тракторного парка, откуда похитил технику.
В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 18 по 24 июня, вошли также чемпионат мира по футболу и смерть рэпера xxtentacion.
Многофункциональные центры в республики оказывают 120 видов услуг.
Минэкологии Татарстана в период чемпионата мира по футболу работает в усиленном режиме.
В результате ДТП возле населенного пункта Зимняя Горка пострадал один человек.
Доходы бюджета на 2018 год составят 225 млрд руб., расходы — 243 млрд руб., дефицит — 18,7 млрд руб.
Злоумышленник напал на девушку рано утром в понедельник, 25 июня.
Уругвайцы обыграли россиян со счетом 3:0 и заняли первое место в группе A.
Подопечные Станислава Черчесова в Самаре уступили сборной Уругвая со счетом 0:3.
Республика покажет экспозицию основных промышленных предприятий РТ и продукцию под брендом Made in Tatarstan.
33-летний житель Рыбнослободского района с психическими отклонениями уже второй раз посягнул на жизнь полицейского.
В жаркую погоду прежде всего следует снизить физическую активность и увеличить потребление жидкости.
Сюжет фильма «Старый вояка» посвящен немощному старику, который рвется на войну, чтобы приблизить день победы.
Для любителей активностей организуют спортивные зоны, все желающие смогут поиграть в бадминтон, фрисби и устроить битву водными пистолетами.
25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов
25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань