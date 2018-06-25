МФЦ Татарстана за пять месяцев пополнили бюджет республики на 253 млн рублей

Многофункциональные центры в республики оказывают 120 видов услуг.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). За пять месяцев текущего года в республиканский бюджет от МФЦ Татарстана поступило 253 млн рублей, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

В бюджет Татарстана поступает 50 процентов средств госпошлины, оплаченной заявителями за получение федеральных услуг через МФЦ.

Всего многофункциональные центры в республики оказывают 120 видов услуг.