Пьяный 43-летний мужчина угнал машину с парковки магазина в Приволжском районе города.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Два года «строгача» получил житель Казани за угнанный и разбитый автомобиль, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале апреля текущего года 43-летний пьяный местный житель угнал автомобиль со стоянки магазина в Приволжском районе города. Долго покататься на машине злоумышленнику не удалось. Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, разбив чужую машину.

Во время следствия мужчина раскаялся и признал свою вину. Несмотря на это, суд приговорил угонщика к двум годам заключения в колонии строгого режима.

