Рустам Минниханов подписал проект об увеличении бюджета РТ на 2018 год на 15,7 млрд рублей

Доходы бюджета на 2018 год составят 225 млрд руб., расходы — 243 млрд руб., дефицит — 18,7 млрд руб.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов подписал проект о внесении изменений в закон «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Документ опубликован на официальном портале главы республики.

Так, бюджет республики на 2018 год вырастет на 15,7 млрд руб. С учетом изменений доходы бюджета на текущий год составят 225 млрд руб., расходы — 243 млрд руб., дефицит бюджета — 18,7 млрд руб.

Депутаты Госсовета РТ приняли соответствующие поправки в первом и третьем чтениях 21 июня.

На заседании было предложено увеличить расходную часть бюджета республики на 2018 год по таким направлениям, как капремонт объектов социально-культурной сферы, инженерная структура дорог, проведение социально значимых культурных и спортивных мероприятий, создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях.