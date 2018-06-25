Число оказанных МФЦ Татарстана услуг за пять месяцев выросло на 19 процентов

С начала года МФЦ РТ оказали почти 1,5 млн услуг.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). За пять месяцев текущего года МФЦ Татарстана предоставили жителям республики около 1,5 млн услуг. Это на 19 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Количество обращений за услугами МВД выросло в два с половиной раза. Так, с начала года их предоставлено около 150 тыс. В восемь раз увеличилось число обращений за услугами Пенсионного фонда. За пять месяцев их оказано более 50 тыс. 61 процент от общего объема составляют услуги Росреестра – более 914 тыс.

За одно посещение офиса «Мои документы» можно заказать целый пакет документов. В частности, паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, СНИЛС, водительское удостоверение, оформить прописку, подать документы на регистрацию в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя, оформить материнский капитал, получить выписки и справки из реестров органов власти, узнать о наличии налоговой задолженности, подтвердить учетные данные в ЕСИА.

В МФЦ также внедряется практика комплексного оказания услуг. То есть гражданин сможет по одному заявлению получить сразу несколько видов услуг.