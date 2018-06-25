Число оказанных МФЦ Татарстана услуг за пять месяцев выросло на 19 процентов

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). За пять месяцев текущего года МФЦ Татарстана предоставили жителям республики около 1,5 млн услуг. Это на 19 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.
Количество обращений за услугами МВД выросло в два с половиной раза. Так, с начала года их предоставлено около 150 тыс. В восемь раз увеличилось число обращений за услугами Пенсионного фонда. За пять месяцев их оказано более 50 тыс. 61 процент от общего объема составляют услуги Росреестра – более 914 тыс.
За одно посещение офиса «Мои документы» можно заказать целый пакет документов. В частности, паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, СНИЛС, водительское удостоверение, оформить прописку, подать документы на регистрацию в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя, оформить материнский капитал, получить выписки и справки из реестров органов власти, узнать о наличии налоговой задолженности, подтвердить учетные данные в ЕСИА.
В МФЦ также внедряется практика комплексного оказания услуг. То есть гражданин сможет по одному заявлению получить сразу несколько видов услуг.
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