Молодой человек обманом проник на территорию машинно-тракторного парка, откуда похитил технику.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Год условно получил житель Татарстана за угон трактора, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В середине мая 2018 года 24-летний житель Дрожжановского района обманул охранника машинно-тракторного парка, представившись водителем трактора, и проник на территорию предприятия. После этого молодой человек угнал трактор и поехал на нем кататься.

Горе-угонщика поймали инспекторы ДПС в соседнем селе.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил угонщику наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

