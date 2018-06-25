Злоумышленник напал на девушку рано утром в понедельник, 25 июня.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 20-летняя девушка сумела отбиться от насильника, сообщает газета «Челнинские известия».

Неприятный инцидент произошел в ночь на понедельник, 25 июня, в поселке ГЭС. 20-летняя девушка возвращалась домой, когда на нее напал мужчина. Злоумышленник повалил жертву на землю и попытался изнасиловать.

Но девушка оказалась не из робкого десятка и начала отбиваться от нападавшего, кричать и звать на помощь. Тогда мужчина избил девушку и скрылся.

Пострадавшая смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Девушку госпитализировали в БСМП.