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Суарес стал лучшим игроком матча чемпионата мира против сборной России

Алексей Анисимов

25 июня 2018, 19:07

Спорт

Суарес стал лучшим игроком матча чемпионата мира против сборной России

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Фото: rfs.ru

Уругвайцы обыграли россиян со счетом 3:0 и заняли первое место в группе A.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признан лучшим игроком матче чемпионата мира против команды России, в котором уругвайцы одержали победу со счетом 3:0. 

Суарес открыл счет в матче на 10-й минуте, реализовав штрафной. В оставшееся время уругвайцы забили еще два гола и довели матч до уверенной победы.

Сборная Уругвая заняла первое место в группе A и в 1/8 финала сыграют со вторым местом группы B, россияне же поспорят за выход в четвертьфинал с победителем группы B.

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