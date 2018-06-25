Суарес стал лучшим игроком матча чемпионата мира против сборной России

Уругвайцы обыграли россиян со счетом 3:0 и заняли первое место в группе A.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес признан лучшим игроком матче чемпионата мира против команды России, в котором уругвайцы одержали победу со счетом 3:0.

Суарес открыл счет в матче на 10-й минуте, реализовав штрафной. В оставшееся время уругвайцы забили еще два гола и довели матч до уверенной победы.

Сборная Уругвая заняла первое место в группе A и в 1/8 финала сыграют со вторым местом группы B, россияне же поспорят за выход в четвертьфинал с победителем группы B.