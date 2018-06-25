На Портале госуслуг РТ начался прием заявлений в колледжи и техникумы

В 2017 году через Портал госуслуг РТ выпускники 9-х и 11 классов подали более 16 тысяч заявлений о приеме в техникумы и колледжи.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). На Портале государственных и муниципальных услуг РТ выпускники 9-х и 11 классов могут подать электронное заявление на прием в колледжи и техникумы республики, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

В разделе «Образование» размещена инструкция по заполнению электронной формы заявления. Чтобы подать заявление, абитуриенту надо заполнить всю необходимую информацию о документе об окончании образовательного учреждения, выбрать учебное заведение, а также другие требуемые параметры.

В прошлом году за период приемной кампании через Портал госуслуг РТ выпускники школ подали более 15 тыс. заявлений о приеме в техникумы и колледжи.