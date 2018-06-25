Александр Шадриков: Показатели воды и воздуха в Казани в пределах нормы

ОбществоЗдоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Показатели воздуха и воды в Казани полностью соответствуют требованиям экологической безопасности. Об этом сегодня в городском пресс-центре столицы Татарстана сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
Специалисты министерства, а также Росприроднадзора работают в усиленном режиме. На водоемах службу несут специальный катер и патрульное судно «Фламинго». На суше — пять мобильных лабораторий и четыре стационарных.
«Обследованы территории, прилегающие к объектам чемпионата мира. Особое внимание уделяется туристическим маршрутам. Мониторинг санитарно-экологического состояния территорий осуществляется в ежедневном режиме», — отметил Шадриков.
Он также сообщил, что активная эколого-просветительская работа ведется постоянно. Так, в татарстанской школе появился первый экологический класс, а скоро они будут открыты во всех районах республики. Тесное взаимодействие налажено со студенчеством Татарстана, общественностью и отделением Русского географического общества.
Дайверы РГО — постоянные участники субботников и акций по уборке береговых зон и дна водоемов РТ. А первого июля стартует очередной совместный с РГО проект — автопробег «Автотуризм без вреда природе: от Волги до Катуни». Семь тысяч километров от Набережных Челнов до г. Усть-Сема на Алтае.
«В пути пять экипажей проведут 21 день. Будет порядка 90 остановок на территориях природных заповедников. Цель — привлечь внимание автопутешественников к экологически ответственному туризму», — отметил Шадриков.
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