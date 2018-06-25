В Казани отремонтировали часть улицы Петербургская

Отремонтирован участок от ул. Артема Айдинова до ул. Нурсултана Назарбаева.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Казани завершен ремонт участка улицы Петербургская – от ул. Артема Айдинова до ул. Нурсултана Назарбаева. Работы выполнены по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает Миндортранс РТ.

Во время ремонта на общей площади 23 тыс. 250 кв. м был уложен новый слой высококачественного асфальтобетона. Также отремонтированы тротуары, на проезжей части нанесена дорожная разметка.

Протяженность улицы составляет 1,8 тыс. м, из них 530 м – пешеходная зона.

В министерстве напомнили, что пешеходная часть улицы полностью реконструирована при поддержке Правительства Санкт-Петербурга к 1000-летию Казани.