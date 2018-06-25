Главное
Федор Кудряшов: «Мы допустили индивидуальные ошибки в матче против Уругвая»

Татар-информ

25 июня 2018, 21:52

Общество

В Казани открылась продажа билетов на московские аэроэкспрессы

Рекомендуем

Билеты на аэроэкспрессы можно купить в аэропорту Казани.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Пригородная пассажирская компания «Содружество» открыла круглосуточную продажу билетов на московские аэроэкспрессы. Их можно приобрести в международном аэропорту «Казань», сообщает Миндортранс РТ.

В казанском пункте продажи можно купить билеты на аэроэкспрессы, которые проследуют из аэропорта «Домодедово» до Павелецкого вокзала, аэропорта «Внуково» – до Киевского вокзала и аэропорта «Шереметьево» – до Белорусского вокзала. «Билет действителен на любом направлении аэроэкспресса», – отмечается в сообщении министерства.

Аэроэкспрессы курсируют между московскими вокзалами и аэропортами без остановок. Время в пути составляет 45 минут.  

Следующая новость

В Нурлатском районе открылась вторая смена «Юнармии»
Новости дня
22:56
Скворцова назвала причиной пенсионной реформы омоложение населения
22:44
В Нурлатском районе открылась вторая смена «Юнармии»

В смене принимают участие 60 учащихся из сельских школ, им предстоит постигнуть основные понятия военной науки.

22:34
«Суперсемейка 2» возглавила прокат в России вторую неделю подряд
22:22
В Болгаре завершил работу лагерь для одаренных детей

Лагерь, главной идеей которого является наследие татарского народа, работал с 15 по 25 июня.

22:06
В Казани отремонтировали часть улицы Петербургская

Отремонтирован участок от ул. Артема Айдинова до ул. Нурсултана Назарбаева.

21:52
В Казани открылась продажа билетов на московские аэроэкспрессы

Билеты на аэроэкспрессы можно купить в аэропорту Казани.

21:42
Оскар Табарес: Нам нужно улучшать свою игру, теперь каждый матч на турнире может стать последним

Главный тренер сборной Уругвая отметил, что матч против россиян получился для его команды непростым.

21:40
Международный арт-симпозиум в Елабуге соберет художников из 12 стран мира
21:30
Артем Дзюба: В поражении виноваты все, мы вместе проигрываем и побеждаем

Форвард сборной России после поражения от сборной Уругвая отметил, что его команде немного не повезло.

21:26
Зал советского прошлого откроется в Музее истории Елабуги

Зал представляет собой совместный проект с Музеем социалистического быта.

21:18
На Портале госуслуг РТ начался прием заявлений в колледжи и техникумы

В 2017 году через Портал госуслуг РТ выпускники 9-х и 11-х классов подали более 16 тысяч заявлений о приеме в техникумы и колледжи.

21:16
Станислав Черчесов: Нельзя начинать матчи так вальяжно

Главный тренер сборной России уверен, что у его игроков хватит сил сделать выводы из поражения от Уругвая.

21:01
Два года «строгача» получил житель Казани за угнанный и разбитый автомобиль

Пьяный 43-летний мужчина угнал машину с парковки магазина в Приволжском районе города.

20:54
Федор Кудряшов: «Мы допустили индивидуальные ошибки в матче против Уругвая»

Футболист сборной России подвел итог неудачного матча против Уругвая, в котором россияне уступили со счетом 0:3.

20:50
Россияне начали активно скупать медали с Месси и Забивакой

Средняя стоимость медалей составляет от на 1,6 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей, цена самой дорогой медали – 13,2 тыс. рублей.

20:41
Число оказанных МФЦ Татарстана услуг за пять месяцев выросло на 19 процентов

С начала года МФЦ РТ оказали почти 1,5 млн услуг.

20:38
Денис Черышев: «Мы проиграли 0:3, но уверенность в своих силах осталась»

Футболист сборной России прокомментировал разгромное поражение от Уругвая в матче чемпионата мира.

20:30
Пассажиропоток нижегородского метро в дни проведения ЧМ-2018 вырос в два раза
20:29
Год условно получил житель Татарстана за угон трактора

Молодой человек обманом проник на территорию машинно-тракторного парка, откуда похитил технику.

20:15
Рейтинг запросов жителей Казани в «Яндексе» возглавил матч «Россия – Египет»

В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 18 по 24 июня, вошли также чемпионат мира по футболу и смерть рэпера xxtentacion.

20:01
МФЦ Татарстана за пять месяцев пополнили бюджет республики на 253 млн рублей

Многофункциональные центры в республики оказывают 120 видов услуг.

19:46
Александр Шадриков: Показатели воды и воздуха в Казани в пределах нормы

Минэкологии Татарстана в период чемпионата мира по футболу работает в усиленном режиме.

19:45
В Лаишевском районе дорогу не поделили «Дэу Нексия» и внедорожник «Лэнд Ровер»

В результате ДТП возле населенного пункта Зимняя Горка пострадал один человек.

19:37
Рустам Минниханов подписал проект об увеличении бюджета РТ на 2018 год на 15,7 млрд рублей

Доходы бюджета на 2018 год составят 225 млрд руб., расходы — 243 млрд руб., дефицит — 18,7 млрд руб.

19:25
В Набережных Челнах 20-летняя девушка сумела отбиться от насильника

Злоумышленник напал на девушку рано утром в понедельник, 25 июня.

События

25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов

25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань

25 июняПереход на онлайн-кассы: 7 советов предпринимателю

25 июняПокупка жилья в 2018 году: как федеральная риэлторская компания «Этажи» создает безопасность для денег клиентов.

25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое

25 июняПраво на фото в купальнике: мнения татарстанцев о скандале в Омске и ограничениях для учителей

25 июняКак выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против «автономок»