В Казани открылась продажа билетов на московские аэроэкспрессы

Билеты на аэроэкспрессы можно купить в аэропорту Казани.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Пригородная пассажирская компания «Содружество» открыла круглосуточную продажу билетов на московские аэроэкспрессы. Их можно приобрести в международном аэропорту «Казань», сообщает Миндортранс РТ.

В казанском пункте продажи можно купить билеты на аэроэкспрессы, которые проследуют из аэропорта «Домодедово» до Павелецкого вокзала, аэропорта «Внуково» – до Киевского вокзала и аэропорта «Шереметьево» – до Белорусского вокзала. «Билет действителен на любом направлении аэроэкспресса», – отмечается в сообщении министерства.

Аэроэкспрессы курсируют между московскими вокзалами и аэропортами без остановок. Время в пути составляет 45 минут.