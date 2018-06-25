В Казани осудили мужчину, который ударил топором участкового

33-летний житель Рыбнослободского района с психическими отклонениями уже второй раз посягнул на жизнь полицейского.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 33-летнему жителю Рыбно-Слободского района Азату Сайфутдинову, который обвиняется в покушении на жизнь полицейского. Мужчина ударил участкового топором по голове, и это не первый подобный случай в криминальной истории осужденного.

До начала процесса рядом с залом суда собрались родственники осужденного, которые отказывались общаться с прессой. «Не то настроение», — объяснила женщина в платке. После этого один из присутствующих сказал: «Спектакль какой-то устроили над мальчишкой, его лечить нужно, а не судить. Я больше не буду вам ничего говорить».

Следствие выяснило, что 9 мая 2017 года домой к Сайфутдинову нагрянули полицейские, чтобы опросить его. Мужчина на тот момент подозревался в преступлении, которое совершил еще в 2012 году. Тогда он разбил окно своему соседу, проник в дом и украл сотовый телефон стоимостью 1200 рублей.

Как только мужчина увидел на пороге своего дома представителей власти, начал убегать, но его тут же задержали. Тогда Сайфутдинов пошел за топором и со словами «Допрыгался? Так тебе и надо» ударил одного из полицейский по голове. Участковый, 32-летний Фанис Габдрахманов, сразу же потерял сознание и упал на землю, из раны потекла кровь.

В отношении Сайфутдинова было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В ходе следствия родственники сообщили, что Сайфутдинов проходил лечение в психиатрической клинике и имеет отклонения. Экспертиза установила, что у него имеется расстройство личности и зависимость от алкоголя, однако эти обстоятельства не мешают ему адекватно воспринимать ситуацию и контролировать свои действия.

Суд приговорил уроженца Рыбно-Слободского района к двенадцати с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание пожилой возраст родителей и малолетнего ребенка на иждивении. Отягощающим обстоятельством стал рецидив — Сайфутдинов уже покушался на жизнь участкового.

«Он судим по 318-й статье — это применение насилия в отношении сотрудника полиции. Он именно там же, в этом же селе, применил насилие в отношении одного из участковых инспекторов Рыбно-Слободского РОВД. Ему был назначен штраф 80 тысяч рублей. Года не прошло, как он совершил преступление снова», — рассказал старший прокурор отдела Прокуратуры РТ Андрей Кропотов.

Сторона обвинения, по его словам, считает, что приговор справедливый и обоснованный.

«Данное преступление предусматривает наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Назначенное наказание соответствует позиции, которую занимало государственное обвинение, я полагаю, что основания для его обжалования нами нет», — заключил он.

Сам пострадавший не подал иск о возмещении морального вреда, однако в результате травмы потерял работу.

«Мы знали друг друга лет семь, жили в одно деревне, я даже не ожидал, что такое произойдет. Все произошло очень быстро. Сейчас я не работаю, военно-врачебная комиссия меня комиссовала», — поделился Фанис Гадрахманов.