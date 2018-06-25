Пассажиропоток нижегородского метро в дни проведения ЧМ-2018 вырос в два раза

В день матча между сборными Аргентины и Хорватии пассажиропоток метро достиг 221 тыс. человек.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Пассажиропоток нижегородского метро в дни проведения чемпионата мира по футболу вырос в два раза. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на МП «Нижегородское метро».

До проведения матчей, с 13 по 17 июня, на станции «Стрелка», расположенной вблизи стадиона «Нижний Новгород», пассажиропоток составлял в сутки более 98 тыс. человек.

В день матча между сборными Швеции и Южной Кореи, 18 июня, на метро проехали 200 тыс. человек. 21 июня, когда на поле играли команды Аргентины и Хорватии, пассажиропоток достиг 221 тыс. человек. 24 июня, когда команда Англии обыграла Панаму, был зафиксирован пассажиропоток 142 тыс. человек.