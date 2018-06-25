В СБУ допустили причастность России к нападению на цыган во Львове

В ночь на 24 июня на окраине Львова было совершено нападение на цыганский табор, в результате один человек погиб, еще четверо ранены.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). К нападению на цыган во Львове может быть причастна Россия, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ, за этим может стоять Россия, сказал Грицак на брифинге в Киеве.

Он добавил также, что СБУ расследует нападение.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 24 июня на окраине Львова было совершено нападение на цыганский табор, в результате один человек погиб, еще четверо ранены.

Задержанные нацполицией Львовской области восемь человек в возрасте 16 — 18 лет заявили, что входят в незарегистрированную группировку «Трезвая и злая молодежь».