В СБУ допустили причастность России к нападению на цыган во Львове

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). К нападению на цыган во Львове может быть причастна Россия, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Об этом сообщает «Интерфакс».
Предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ, за этим может стоять Россия, сказал Грицак на брифинге в Киеве.
Он добавил также, что СБУ расследует нападение.
Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 24 июня на окраине Львова было совершено нападение на цыганский табор, в результате один человек погиб, еще четверо ранены.
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