Министры спорта России и Уругвая в Самаре обменялись подарками

Фернандо Касерес и Хулио Маглионе получили макет самарского стадиона и по мячу, Павел Колобков – футболку «Селесте» и флаг Уругвая.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Символическими подарками обменялись министр спорта России Павел Колобков, его коллега из Уругвая Фернандо Касерес и президент Национального олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе. Произошло это в Самаре, после завершения пресс-конференции в режиме видеомоста.

«Сегодня каждый болеет за свою команду, потом мы вместе будем идти по одному пути», — отметил Касерес, вручая презент. «Это символ нашей культуры: майка „Селесты“ — наша национальная гордость и флаг Уругвая — национальный символ», — пояснил он.

«Вы тоже без подарка не уйдете. Хочу подарить вам макет самарского стадиона, где сегодня состоится игра, и футбольные мячи», — сообщил Павел Колобков, вручая презент от российской стороны.