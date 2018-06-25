В Лаишевском районе дорогу не поделили «Дэу Нексия» и внедорожник «Лэнд Ровер»

В результате ДТП возле населенного пункта Зимняя Горка пострадал один человек.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана дорогу не поделили «Дэу Нексия» и внедорожник «Лэнд Ровер», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП возле населенного пункта Зимняя горка пришло от очевидцев по единому номеру вызова экстренных служб 112 вечером в воскресенье, 24 июня.

На перекрестке не поделили дорогу легковушка «Дэу Нексия», под управлением 29-летнего мужчины, и внедорожник «Лэнд Ровер», которым управляла 38-летняя автоледи.

В результате аварии у корейского автомобиля серьезно деформировались обе двери и разбиты стекла. «Лэнд Ровер» оказался крепче – на бампере английского авто слегка заметны несколько царапин.

В результате аварии пострадал один человек. Его личность устанавливается.

Прибывшие к месту аварии сотрудники отдельного поста «Каипы» отключили аккумуляторы у автомобилей, что исключило возможность дальнейшего возгорания.

