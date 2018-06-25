В России вернулись к планам создать сверхмощную ядерную торпеду

Когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать, заявил Шамиль Алиев.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В России планируют вернуться к идее академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из создателей торпедного оружия в стране Шамиля Алиева.

Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км, рассказал Алиев.

Согласно концепции Сахарова, задача такого оружия — уничтожать объекты на побережье при помощи взрыва в воде, отметил ученый.

Когда Россия говорит об оружии, то весь мир понимает, что Россия умеет его делать, и этому есть подтверждение — Сирия, добавил он.