Рейтинг запросов жителей Казани в «Яндексе» возглавил матч «Россия – Египет»

В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 18 по 24 июня, вошли также чемпионат мира по футболу и смерть рэпера xxtentacion.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Рейтинг запросов жителей Казани в поисковую систему «Яндекс» возглавил возглавил матч «Россия – Египет». В первую тройку казанского рейтинга событий недели, с 18 по 24 июня, вошли также чемпионат мира по футболу и смерть рэпера xxtentacion.



По информации пресс-службы интернет-сервиса, четвертую строчку запросов заняла болельщица Наталья Немчинова, завершает пятерку лидеров матч «Португалия – Марокко».



Шестое место принадлежит матчу «Аргентина – Хорватия», на седьмом – прорыв дамбы в Китае. На восьмом и девятом местах матчи «Англия – Тунис» и «Колумбия – Япония».



День памяти и скорби замыкает топ-10 самых популярных обращений пользователей к «Яндексу».