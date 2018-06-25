Татарстан представит свой инвестиционный потенциал на выставке «Иннопром»

Республика покажет экспозицию основных промышленных предприятий РТ и продукцию под брендом Made in Tatarstan.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Татарстан представит свой инвестиционный и промышленный потенциал на международной выставке «Иннопром», которая пройдет с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

В форуме примет участие татарстанская делегация во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Татарстан покажет экспозицию своих основных промышленных предприятий, продукцию под брендом Made in Tatarstan, шесть федеральных и десятки региональных инвестиционных площадок.

В 2018 году выставка «Иннопром» посвящена теме цифрового производства. Страной-партнером выбрана Южная Корея.