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Фото: УФСИН РФ по РТ
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане для заключенных провели викторину на знание футбола, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.
Одним из заданий конкурса эрудиции было оформление отрядов, столовой и комнат самодельными расписными стендами на футбольную тематику. Заключенные нарисовали стенгазеты с изображением символа ЧМ-2018 волка «Забиваки», лицами игроков российской сборной и интересными фактами из истории спорта. Лучшие художники были поощрены администрацией колонии.
Помимо творческого конкурса заключенные померились силами в викторине на знание истории футбола и игроков различных национальных сборных. Непростые вопросы для конкурса подготовили учителя местных школ и сотрудники исправительных учреждений. Эрудиты, давшие наибольшее количество верных ответов, были отмечены администрацией.
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