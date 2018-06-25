Каверзные вопросы на футбольную тематику подготовили учителя школ и сотрудники исправительных учреждений.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане для заключенных провели викторину на знание футбола, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Одним из заданий конкурса эрудиции было оформление отрядов, столовой и комнат самодельными расписными стендами на футбольную тематику. Заключенные нарисовали стенгазеты с изображением символа ЧМ-2018 волка «Забиваки», лицами игроков российской сборной и интересными фактами из истории спорта. Лучшие художники были поощрены администрацией колонии.

Помимо творческого конкурса заключенные померились силами в викторине на знание истории футбола и игроков различных национальных сборных. Непростые вопросы для конкурса подготовили учителя местных школ и сотрудники исправительных учреждений. Эрудиты, давшие наибольшее количество верных ответов, были отмечены администрацией.