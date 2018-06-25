Россияне начали активно скупать медали с Месси и Забивакой

Средняя стоимость медалей составляет от на 1,6 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей, цена самой дорогой медали – 13,2 тыс. рублей.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Жители России начали активно скупать сувениры, посвященные чемпионату мира по футболу. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются медали, выпущенные монетными дворами Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Avito.

Медали появились в продаже в конце марта. Сегодня на сайте представлены медали, посвященные сборным командам стран-участников, медали с изображением российских городов, в которых проводятся матчи, и с официальным символом – Волком Забивакой.



За май спрос на продукцию увеличился более чем в два раза, в июне – более чем в три раза, а предложение выросло почти в четыре раза.

Средняя стоимость медалей составляет от на 1,6 тыс. рублей до 2,1 тыс. рублей. Цена самой дорогой медали – 13,2 тыс. рублей.



Помимо медалей на сайте можно купить другие ценные для болельщика предметы, например, мяч с автографом Льва Яшина и других членов сборной СССР 1966 года; футбольный вымпел с автографами игроков команды России на Евро-2008; мяч с автографом Роналдо и другие.