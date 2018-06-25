Главное
Министры спорта России и Уругвая в Самаре обменялись подарками

Татар-информ

25 июня 2018, 16:58

Экономика и финансы

Рустам Минниханов: «Мы недостаточно работаем с Юго-Восточной Азией»

Рекомендуем

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана провел очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Татарстанским предприятиям следует развивать деловые связи в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

В совещании приняли участие представители отечественных и зарубежных компаний, которые презентовали Татарстану свои возможности. Систему автоматизации промышленных процессов представил директор центра решений японской компании Yokogawa Electric Corporation Денис Рыжов. Он также передал намерение президента компании Такаши Нишидзима встретиться с Рустамом Миннихановым на Восточном экономическом форуме в сентябре. 

Президент Татарстана призвал представителей нефтяных компаний республики посетить форум и организовать встречи с зарубежными партнерами. «На Дальневосточный форум надо обязательно ездить. Мы очень слабо работаем в Юго-Восточной Азии. У нас есть традиционные контакты с Европой, но с Японией и Кореей мы работаем недостаточно», — отметил Минниханов. 

Кроме того, на заседании выступил председатель совета директоров ХК Future Technologies of Air Conditioning Limited Владимир Алпатов. Он презентовал систему охлаждения TESSO. Это российская разработка, которая потребляет в 10 раз меньше электроэнергии, чем традиционные системы охлаждения, работает бесшумно и не сушит воздух. Ее можно использовать в метро, на вокзалах, а также на промышленных заводах, отметил докладчик. Пока систему в Татарстане не используют, однако Президент РТ отметил, что республика заинтересована в проекте и сотрудничестве с компанией. 

Возможности компании Burckardt Compression AG представил ее директор по продажам по региону Россия и СНГ Денис Пестов. Предприятие производит компрессорное оборудование. Продукция уже используется в Татарстане, на таких предприятиях, как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Татнефть». Рустам Минниханов посоветовал руководителям татарстанских компаний сохранить связи со швейцарской компанией, а также использовать ее продукцию при модернизации оборудования.

Об исполнении федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» доложил гендиректор ООО «АйСиЭл Системные Технологии» Айдар Гузаиров. Предприятию холдинга предстоит определить дорожные карты, отметил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. «Мы это делаем в рамках безопасного города. Прошу предприятия подключиться. Это не только формальность, но и техническая необходимость», — заявил министр.

Необходимо создать в Татарстане центр, который сможет провести экспертизу и оценить информационную безопасность предприятия. Также необходимо готовить своих специалистов по кибербезопасности, в которых на данный момент республика остро нуждается, сообщил Президент РТ.

Следующая новость

На Украине начали испытывать боевого робота «Охотник»
Новости дня
18:31
Кинематографист из Татарстана снял Этуша в дебютной короткометражке

Сюжет фильма «Старый вояка» посвящен немощному старику, который рвется на войну, чтобы приблизить день победы.

18:16
В Горкинско-Ометьевском лесу битвой водных пистолетов отметят День молодежи

Для любителей активностей организуют спортивные зоны, все желающие смогут поиграть в бадминтон, фрисби и устроить битву водными пистолетами.

18:04
Ученые связали герпес с болезнью Альцгеймера
17:57
Министры спорта России и Уругвая в Самаре обменялись подарками

Фернандо Касерес и Хулио Маглионе получили макет самарского стадиона и по мячу, Павел Колобков – футболку «Селесте» и флаг Уругвая.

17:54
В СБУ допустили причастность России к нападению на цыган во Львове
17:38
Уругвай рассчитывает на поддержку России в борьбе за право провести ЧМ-2030

В год 100-летия со дня первого чемпионата мира футбольный мундиаль может вернуться в Уругвай.

17:29
По требованию прокуратуры РТ работникам ЗАО «Бирюли» выплатили 2,4 млн долга по зарплате

171 работнику компании не выплачивали зарплату за апрель 2018 года.

17:27
В России вернулись к планам создать сверхмощную ядерную торпеду
17:16
Выставка о Гражданской войне откроется в выставочном зале Госкомитета РТ по архивному делу

В экспозиции посетителям выставки будут представлены приказы, письма, краткие очерки, листовки противоборствующих сторон, а также фотодокументы.

17:05
В Татарстане для заключенных провели викторину на знание футбола

Каверзные вопросы на футбольную тематику подготовили учителя школ и сотрудники исправительных учреждений.

16:58
Рустам Минниханов: «Мы недостаточно работаем с Юго-Восточной Азией»

Президент Татарстана провел очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

16:50
В Казань прибудет бесплатный поезд с болельщиками на матч Корея – Германия

Матч между сборными командами Кореи и Германии состоится 27 июня в 17:00 на стадионе «Казань Арена».

16:50
Министр спорта РФ: Никто не мыслит развитие мирового спорта без России

По завершении мундиаля Россия и Уругвай намерены продолжить взаимодействие в области спортивной науки, образования и обмена кадрами.

16:34
Роспотребнадзор по РТ напомнил об индивидуальном прописывании условий турпакета

При оформлении договора об оказании туристических услуг не может быть и речи о ссылке на стандартную форму, в документах должно быть прописано все.

16:23
Павел Колобков рекомендовал антидопинговому агентству США заняться своими делами

Вопросы, касающиеся футбола, по мнению главы Минспорта России, следует оставить на попечение FIFA.

16:10
Футболист «Рубина» Кудряшов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Уругваем

Матчем против уругвайской сборной защитник казанского клуба дебютирует на чемпионатах мира.

16:08
На Украине начали испытывать боевого робота «Охотник»
15:59
В Татарстане пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ДПС

48-летний житель Казани предлагал сотруднику ГИБДД 40 тысяч рублей за не составление протокола.

15:50
«На всех» стал самым востребованным семейным тарифом на услуги мобильной связи «Ростелекома»

Более 70 процентов абонентов, сделавших выбор в пользу тарифа «На всех», подключают по нему одновременно всех членов семьи.

15:42
В Казани пройдет третий отборочный этап одной восьмой «Боев по правилам TNA»

Главной интригой вечера станет поединок между сербом Любо Ялови и финалистом прошлого сезона Дмитрием Меньшиковым.

15:30
Анну Ардову выписали из больницы
15:21
В Татарстане водитель «КАМАЗа» в поле сбил опору ЛЭП

ДТП произошло накануне утром рядом с населенным пунктом Красновидово Камско-Устьинского района республики.

15:12
Фильм «Мир Юрского периода 2» стартовал хуже первой части
15:05
ВТБ Пенсионный фонд получил 1500 взносов по программе «Коллекция»
14:58
Хулио Маглионе: Все, что делает Россия, оказывается лучшим

Президент Национального олимпийского комитета Уругвая уверен: футбольный мундиаль в России – лучший за всю историю FIFA.

События

25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов

25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань

25 июняПереход на онлайн-кассы: 7 советов предпринимателю

25 июняПокупка жилья в 2018 году: как федеральная риэлторская компания «Этажи» создает безопасность для денег клиентов.

25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое

25 июняПраво на фото в купальнике: мнения татарстанцев о скандале в Омске и ограничениях для учителей

25 июняКак выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против «автономок»