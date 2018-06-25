Рустам Минниханов: «Мы недостаточно работаем с Юго-Восточной Азией»

Президент Татарстана провел очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Татарстанским предприятиям следует развивать деловые связи в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

В совещании приняли участие представители отечественных и зарубежных компаний, которые презентовали Татарстану свои возможности. Систему автоматизации промышленных процессов представил директор центра решений японской компании Yokogawa Electric Corporation Денис Рыжов. Он также передал намерение президента компании Такаши Нишидзима встретиться с Рустамом Миннихановым на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Президент Татарстана призвал представителей нефтяных компаний республики посетить форум и организовать встречи с зарубежными партнерами. «На Дальневосточный форум надо обязательно ездить. Мы очень слабо работаем в Юго-Восточной Азии. У нас есть традиционные контакты с Европой, но с Японией и Кореей мы работаем недостаточно», — отметил Минниханов.

Кроме того, на заседании выступил председатель совета директоров ХК Future Technologies of Air Conditioning Limited Владимир Алпатов. Он презентовал систему охлаждения TESSO. Это российская разработка, которая потребляет в 10 раз меньше электроэнергии, чем традиционные системы охлаждения, работает бесшумно и не сушит воздух. Ее можно использовать в метро, на вокзалах, а также на промышленных заводах, отметил докладчик. Пока систему в Татарстане не используют, однако Президент РТ отметил, что республика заинтересована в проекте и сотрудничестве с компанией.

Возможности компании Burckardt Compression AG представил ее директор по продажам по региону Россия и СНГ Денис Пестов. Предприятие производит компрессорное оборудование. Продукция уже используется в Татарстане, на таких предприятиях, как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Татнефть». Рустам Минниханов посоветовал руководителям татарстанских компаний сохранить связи со швейцарской компанией, а также использовать ее продукцию при модернизации оборудования.

Об исполнении федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» доложил гендиректор ООО «АйСиЭл Системные Технологии» Айдар Гузаиров. Предприятию холдинга предстоит определить дорожные карты, отметил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. «Мы это делаем в рамках безопасного города. Прошу предприятия подключиться. Это не только формальность, но и техническая необходимость», — заявил министр.

Необходимо создать в Татарстане центр, который сможет провести экспертизу и оценить информационную безопасность предприятия. Также необходимо готовить своих специалистов по кибербезопасности, в которых на данный момент республика остро нуждается, сообщил Президент РТ.