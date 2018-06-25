В Сети появился редкий снимок Пелагеи с хоккеистом Телегиным

Подруга семьи поздравила Пелагею и Ивана Телегина с годовщиной свадьбы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Приятельница певицы Пелагеи выложила редкое свадебное фото артистки с ее мужем – хоккеистом Иваном Телегиным и поздравила супругов с годовщиной свадьбы.



«<…>Я не могу, не выложить эту фотографию!! Потому что вы на столько красивые, счастливые, любящие друг друга мои малыши», – написала общая подруга семьи.



Судя по всему, снимок сделан на Мальдивах: на картинке запечатлен белый песок и океан. Поклонники пришли в восторг от фото, ведь ни Пелагея, ни ее муж никогда не радуют фолловеров личными снимками.

«Какие красивые, а, самое главное, – счастливые! Поздравляю!», «Какие счастливые! Очень красивая фотография», «Обожаю эту талантливую даму! С рождением дочери она стала ещё прекрасней! Любите и цените друг друга!!!» - высказались поклонники певицы и хоккеиста.



В 2012 году певица Пелагея развелась со своим мужем, экс-режиссером телешоу Comedy Women Дмитрием Ефимовичем. В 2016 году певица вышла замуж за Ивана Телегина. В 2017-м у пары родилась дочь Таисия.