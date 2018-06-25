В Нурлатском районе открылась вторая смена «Юнармии»

В смене принимают участие 60 учащихся из сельских школ, им предстоит постигнуть основные понятия военной науки.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Нурлатском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Заречный» открылась вторая смена «Юнармии» военно-патриотического палаточного лагеря «Ратный сбор». Об этом сообщает «Нурлат-информ».



В смене принимают участие 60 учащихся из сельских школ, им предстоит постигнуть основные понятия военной науки. За неделю пребывания в лагере они изучат строевую подготовку, их научат разбирать и собирать автомат, метать гранаты. Также ребят ждет множество интересных мероприятий.

На торжественном открытии лагеря ребят поздравили руководство района и представители штаба регионального военно-патриотического движения «Юнармия». Наставники пожелали ребятам стать крепкими и выносливыми.