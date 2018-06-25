Роспотребнадзор по РТ напомнил об индивидуальном прописывании условий турпакета

При оформлении договора об оказании туристических услуг не может быть и речи о ссылке на стандартную форму, в документах должно быть прописано все.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Никаких стандартных бланков при оформлении договора об оказании пакета туристических услуг быть не может: условия пребывания в конкретной стране прописываются каждый раз индивидуально, и ответственность за них несет туроператор или турагент. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» предупредила татарстанцев заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Весь пакет документов (информация о программе пребывания, маршрут, условия путешествия, средства размещения, условия проживания, питание, наличие экскурсовода или гида) является обязанностью туроператоров. Часто говорят, что у нас стандартная форма договора, а о наличии переводчика мы договоримся с принимающей стороной самостоятельно. Нет, это все должно быть прописано в договоре. Никаких стандартных бланков быть не может, прописываются условия пребывания именно вас в конкретно взятой стране, за которое отвечает ваш туроператор или турагент», – подчеркнула Авдонина.

Она также заметила, что, выбирая географию своего путешествия, нужно в первую очередь поинтересоваться ситуацией по инфекционным и паразитарным заболеваниям. Кроме того, возможны ограничения, которые каждая страна вводит в зависимости от ситуации в конкретный момент.

«Возможно, необходимо сделать какие-то прививки или принять профилактические препараты. Предоставление этой информации также является обязанностью туроператоров. Управление Роспотребнадзора по РТ со своей стороны всегда открыто размещает на своем сайте информацию о наиболее значимых рисках по инфекционным заболеваниям. Всегда можно позвонить к нам в управление и получить интересующую информацию и таким образом», – обратила внимание спикер.

Сегодня, 25 июня, совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в РТ открыта горячая линия по актуальной эпидситуации за рубежом. Задать интересующие вопросы и разрешить свои сомнения можно по телефонам в Казани: 238-53-68, 238-21-74, 238-35-09 и 221-90-16.

Кроме того, всем выезжающим в отпуск за рубеж Роспотребнадзор настоятельно рекомендует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку не всегда климат выбранной страны может подходить для туриста. Например, существуют ограничения для лиц, у которых есть заболевания органов дыхания или сердечно-сосудистой системы.

«Советуем также взять в дорогу жидкие антисептики или влажные салфетки, так как не всегда есть условия, чтобы помыть руки. Жидкие антисептики защитят от кишечных инфекций и пищевых отравлений. Не станет лишней и небольшая аптечка, куда стоит положить как ваши обычные препараты, так и средства от головной боли, антиаллергические препараты. Мы рекомендуем при отъезде на отдых сделать обязательные прививки: для взрослых, кроме кори, это еще прививка от дифтерии и столбняка, а для девушек до 25 лет – от краснухи. Обязательно ребенок, который выезжает в летнее оздоровительное учреждение, должен иметь при себе медицинскую карту, справочку, где в обязательном порядке указаны все прививки, которые необходимы по национальному календарю», – напомнила Авдонина.

При этом она также отметила, что пробовать блюда на рынках, у уличных торговцев, у местных жителей небезопасно и потому не рекомендуется. По ее словам, решаясь дать попробовать экзотическое блюдо ребенку, стоит серьезно подумать о последствиях, особенно в отношении рыбы. Она часто бывает недостаточно проваренной или даже сырой, что чревато заражением гельминтами или отравлением токсинами. Кроме того, как и в родной стране, не стоит покупать разрезанные бахчевые на рынке и пробовать их. На поверхности среза создается благоприятная для патогенных микроорганизмов среда.

«Помните, что вы вправе обратиться к администрации отеля и потребовать обеспечения репеллентами или засетчивания окон в случае наличия насекомых. Не нужно злоупотреблять солнцем. Стоит ограничить время пребывания на солнце, отдавать предпочтение активным видам спорта. Обязательно надо принимать душ после пляжа, поскольку песок может содержать яйца гельминтов. Нужно следить, чтобы дети не пробовали песок, играли на полотенце и лежаке», – заключила спикер.