Футболист «Рубина» Кудряшов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Уругваем

Матчем против уругвайской сборной защитник казанского клуба дебютирует на чемпионатах мира.

(Самара, 25 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов выйдет в стартовом составе сборной России на матч чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом сообщается в официальном Twitter’е национальной команды.

Для Кудряшова матч с уругвайцами станет дебютом на чемпионатах мира.

Полностью состав российской сборной выглядит так: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Игорь Смольников, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов и Федор Кудряшов, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Денис Черышев, Алексей Миранчук и Александр Самедов, а также форвард Артем Дзюба.

Матч чемпионата мира между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Игра начнется в 17 часов по московскому времени.