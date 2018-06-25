Ученые связали герпес с болезнью Альцгеймера

Вирус герпеса в организме способствует образованию белка, который накапливается в мозге, провоцируя развитие заболевания.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Американские ученые обнаружили, что вирус герпеса в организме провоцирует образование белка, который накапливается в мозге, что приводит к развитию болезни Альцгеймера. Работа была опубликована в журнале Neuron, пишет «Популярная механика».

По мнению исследователей, образование опасных белков провоцируют вирусы и бактерии. В ходе исследования в нервных клетках носителей болезни Альцгеймера были обнаружены несколько штаммов вируса герпеса. Чем активнее вирус атаковал человеческий организм, тем больше вредоносных белков накапливалось в мозге.

Ученые отметили, что последующие опыты с вирусами герпеса помогут разъяснить, как можно предотвратить образование бляшек в мозге, если организм заражен. По словам специалистов, это крайне важно, так как герпесом больны 90 процентов жителей Земли.