В Нижнекамске заработал 50-метровый светомузыкальный фонтан

Фонтан установлен на Каме с использованием 3D-форсунок, которые позволяют управлять струями воды во всех направлениях.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске в жаркие дни особой популярностью пользуется светомузыкальный фонтан, одна из главных достопримечательностей города на Каме. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Фонтан, аналогов которому нет в России, установлен прямо на реке Кама с использованием 3D-форсунок, которые позволяют управлять струями воды во всех направлениях. Центральная струя фонтана достигает 50 метров.



Понаблюдать за танцующими разноцветными струями воды можно со смотровой площадки, расположенной на набережной. Фонтан работает в ежедневном режиме с 10 до 22 часов.