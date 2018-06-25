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Татар-информ

25 июня 2018, 15:50

ОбществоHi-Tech

«На всех» стал самым востребованным семейным тарифом на услуги мобильной связи «Ростелекома»

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Более 70 процентов абонентов, сделавших выбор в пользу тарифа «На всех», подключают по нему одновременно всех членов семьи.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Популярность тарифного плана «На всех» на услуги мобильной связи «Ростелекома» за полгода выросла в шесть раз. Более 70 процентов абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, подключают по нему максимально возможное количество sim-карт, то есть одновременно всех членов семьи.

«На всех» – это очень гармоничное и удобное семейное предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного Интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, потому что на всех будет доступно более десяти часов разговоров и до 30 Гб мобильного Интернета каждый месяц (в зависимости от выбранного размера пакета – L, XL, XXL).

Все звонки внутри одной семьи, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома» являются бесплатными и безлимитными. Они не расходуют пакет минут.

Если большинство членов семьи интернетозависимо, то можно обменять минуты на гигабайты мобильного Интернета. В случае, когда не все минуты или гигабайты из пакета будут использованы в текущем месяце, они автоматом переносятся на следующий месяц. И наоборот – если не хватит, можно на выгодных условиях докупить пакеты.

Нужно только определить в семье главного по тарифу, чтобы он контролировал единый лицевой счет, оплачивал абонентскую плату, менял минуты на гигабайты или докупал нужные услуги. Кстати, по условиям тарифа «На всех» самые популярные социальные сети и мессенджеры доступны безлимитно и не расходуют пакет интернет-трафика.

«На всех» – отличный вариант для путешествий всей семьей по России, что особенно актуально именно летом, когда дети на каникулах, а родители уходят в отпуска. Потому что за пределами домашнего региона все входящие – бесплатно, а на исходящие действует единый низкий тариф на звонки абонентам в любом регионе (до 2 рублей минута).

Если семья пользуется «Интерактивным ТВ» от «Ростелекома» дома, то смартфон или планшет могут стать дополнительным переносным телевизором, на котором будут доступны те же домашние пакеты телеканалов, а также фильмы и сериалы, заказанные в «Видеопрокате». Сделать это поможет бесплатный сервис «Мультискрин». Важно подчеркнуть, что при использовании видеопортала и мобильного приложения «Интерактивное ТВ» мобильный интернет-трафик не расходует пакет гигабайтов, предоставляется безлимитно и бесплатно.

Наконец, даже если сегодня семья использует sim-карты разных мобильных операторов, можно воспользоваться бесплатной услугой переноса номера (MNP) и перейти на обслуживание в «Ростелеком», начав пользоваться всеми перечисленными преимуществами семейного тарифа «На всех».

Подробнее об услугах мобильной связи «Ростелекома», регионах оказания услуги, полных условиях тарифного плана «На всех» можно узнать на сайте www.rt.ru в разделе «Мобильная связь», в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному круглосуточному номеру 8 (800) 181-18-88.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 


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