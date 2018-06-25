Выставка о Гражданской войне откроется в выставочном зале Госкомитета РТ по архивному делу

В экспозиции посетителям выставки будут представлены приказы, письма, краткие очерки, листовки противоборствующих сторон, а также фотодокументы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 26 июня в выставочном зале Государственного комитета РТ по архивному делу откроется выставка о Гражданской войне, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ.

В экспозиции посетителям выставки будут представлены приказы, письма, краткие очерки, листовки противоборствующих сторон, а также фотодокументы и воспоминания участников событий августа – сентября 1918 года.

В открытии примут участие учащиеся школы № 168 Авиастроительного района Казани. Школьникам расскажут о Гражданской войне, покажут хронико-документальный фильм «Взятие Казани войсками Советской Красной Армии в 1918 году», проведут экскурсию по выставке.