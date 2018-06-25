На Украине начали испытывать боевого робота «Охотник»

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины начали испытывать роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник», сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Во время испытаний будет проверена возможность комплекса преодолевать препятствия, решать инженерные, технические и огневые задачи, отметили в пресс-службе.
«Охотник» возможно оснастить различным вооружением: пулеметом, автоматическим гранатометом, ПТРК, пушками.
Планируется, что после испытаний «Охотник» будет принят на вооружение украинской армии.
Ранее было опубликовано видео, на котором показано плачевное состояние украинских танков «Оплот».
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