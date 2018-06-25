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Татар-информ

25 июня 2018, 16:08

Экономика и финансы

На Украине начали испытывать боевого робота «Охотник»

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Фото: соц сети

После испытаний «Охотник» будет принят на вооружение украинской армии.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины начали испытывать роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник», сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.

Во время испытаний будет проверена возможность комплекса преодолевать препятствия, решать инженерные, технические и огневые задачи, отметили в пресс-службе.

«Охотник» возможно оснастить различным вооружением: пулеметом, автоматическим гранатометом, ПТРК, пушками.

Планируется, что после испытаний «Охотник» будет принят на вооружение украинской армии.

Ранее было опубликовано видео, на котором показано плачевное состояние украинских танков «Оплот».

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